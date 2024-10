Filippo Turetta parla in udienza: «Volevo rapire Giulia e anche toglierle la vita»

il processo

Il processo per il femminicidio che ha scosso l'Italia

«Ho pensato di rapirla, e anche di toglierle la vita, ero confuso, io volevo stare ancora assieme a lei». Così ha risposto Filippo Turetta alle prime domande del pm Andrea Petroni, in avvio della seconda udienza per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

Parlando a bassa voce, con gli occhi bassi, l’imputato ha proseguito: «Ero arrabbiato, era un bruttissimo periodo, volevo tornare assieme a lei e per quello ho ipotizzato questo piano per quella sera».