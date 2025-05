Fine settimana con il sole e possibili temporali

Meteo

A causa di masse d'aria instabili provenienti da Est

Fine settimana con il sole, ma con la possibilità di qualche temporale a cause di masse d’aria instabili provenienti dall’Europa orientale. Lo indica in una nota il meteorologo Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it. Per la prima parte di sabato 17 maggio si prevedono addensamenti su Toscana, Triveneto e Calabria con possibili isolati rovesci e nel pomeriggio sono possibili temporali anche sul resto delle regioni centrali, soprattutto nelle zone interne appenniniche. “Le temperature massime – si legge nella nota – tenderanno a salire fino a 24-25°C, ma resteranno localmente sotto la media climatologica al Sud”. Per domenica 18 maggio si prevede un tempo più stabile e più soleggiato, con l’eccezione di piovaschi in Friuli Venezia Giulia, temperature in aumento in tutto il Paese, con punte di 26-27°C, anche se l’area di alta pressione portata dall’anticiclone delle Azzorre è ancora lontana. Per questo, osserva Tedici, “non si prevedono fasi stabili e calde sul nostro Paese” e da mercoledì è attesa una nuova perturbazione. Nel dettaglio: Sabato 17: al Nord soleggiato salvo locali rovesci sulle Alp; al Centro soleggiato salvo temporali sugli Appennini; al Sud: qualche pioggia in Calabria. Domenica 18: al Nord sole e caldo prevalenti; al Centro spesso soleggiato; al Sud soleggiato salvo locali rovesci. Lunedì 19: al Nord sole e locali rovesci; al Centro soleggiato; al Sud soleggiato e caldo.

