Fine vita, il Fvg dice no alla legge sul suicidio assistito

agenzia

Terza Commissione Consiglio boccia pdl associazione Coscioni

TRIESTE, 09 APR – No al suicidio medicalmente assistito. È la decisione presa dalla Regione Friuli Venezia Giulia la cui III Commissione del Consiglio regionale, competente in materia di Sanità, ha bocciato la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi subito” dell’associazione Luca Coscioni. Il testo era giunto in Aula forte delle firme di oltre ottomila cittadini ma una volta al voto nessuno dei sei articoli complessivi che richiedevano la maggioranza assoluta è passato, grazie al centrodestra compatto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA