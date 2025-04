Fine vita: mobilitazione Coscioni, a Udine banchetto in centro

agenzia

La coordinatrice locale, 'il 14 aprile un convegno'

UDINE, 11 APR – Anche a Udine l’associazione Luca Coscioni ha tenuto oggi un banchetto informativo nel centro cittadino nell’ambito della mobilitazione nazionale Dat e di Liberi Subito, la campagna in cui il sodalizio ha promosso e depositato in consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Soltanto in Fvg banchetti sono stati allestiti in tutte le quattro province. L’associazione ha poi annunciato che il 14 aprile ci sarà un evento nel capoluogo friulano con la partecipazione dei gruppi consiliari di opposizione che hanno sostenuto la proposta di legge regionale di iniziativa popolare promossa dall’associazione, che dalla sua fondazione è impegnata a tutelare i diritti individuali in tema di fine vita, salute e autodeterminazione. “Il convegno a Udine in programma al Circolo Culturale Nuovi Orizzonti di via Brescia – ha riferito Raffaella Barbieri, coordinatrice della Cellula Coscioni Udine – ripercorrerà la lunga e travagliata strada verso l’autodeterminazione dalla vicenda Englaro alle sentenze della Corte Costituzionale”. “Riteniamo che l’esercizio dei diritti passi per l’informazione – ha aggiunto – tant’è che dopo le nostre campagne e l’incessante attività delle volontarie e dei volontari, il Friuli Venezia Giulia è stata la regione che ha registrato il maggior aumento di Dat depositate presso i comuni.

