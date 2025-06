Fine vita per donna paralizzata, Consulta decide su eutanasia

agenzia

Associazione Coscioni:non può autosomministrarsi farmaco letale

FIRENZE, 17 GIU – Il fine vita arriva ancora una volta alla Consulta ma questa volta la Corte costituzionale dovrà vagliare l’eutanasia, ovvero il reato di cui all’articolo 579 del codice penale, ‘omicidio del consenziente’, per il caso di una 55enne toscana completamente paralizzata. La donna, come riferisce l’associazione Coscioni, ha avuto accesso al suicidio assistito ma le sue condizioni non le consentono di autosomministrarsi il farmaco letale. Così ha fatto ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze per chiedere che sia il suo medico a somministrarlo. Il tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per l’articolo 579 del codice penale che punisce appunto l’omicidio del consenziente. L’udienza alla Consulta è fissata per l’8 luglio.

