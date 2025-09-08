Finestrino rotto, atterraggio d’emergenza a Malpensa

agenzia

Attivato protocollo di emergenza ma nessun ferito

MALPENSA, 08 SET – Atterraggio di emergenza a Malpensa per un Boeing 737 proveniente da Djerba, isola della Tunisia, intorno alle 18. Secondo quanto si apprende, a bordo del volo è stato segnalato un finestrino rotto. Immediata la chiamata di emergenza partita dalla torre di controllo con i protocolli di sicurezza subito attivati. In pista sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del soccorso Areu. L’aereo è atterrato senza problemi, non ci sono fortunatamente feriti. La richiesta di intervento è rientrata senza che vi fossero particolari criticità per lo scalo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA