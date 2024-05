Finisce fuori strada in A1, morto 44enne nel Lodigiano

agenzia

L'auto si è ribaltata tra i caselli di Lodi e Casalpusterlengo

BORGHETTO LODIGIANO, 18 MAG – Un 44enne di Liscate (Milano) ha perso la vita, oggi pomeriggio, poco prima delle 18.30, in un incidente stradale sulla carreggiata sud dell’autostrada del Sole, tra i caselli di Lodi e Casalpusterlengo. L’auto che stava conducendo è stata ritrovata in un campo a margine dell’A1. Il mezzo si è ribaltato più volte e non si esclude un violento impatto contro un ostacolo. La stradale sta lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo l’impatto si sono creati forti rallentamenti in carreggiata.

