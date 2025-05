Finisce in tribunale lite tra Kompatscher e il partito di Klotz

agenzia

Knoll propone dibattito pubblico, ma per governatore non basta

BOLZANO, 16 MAG – E’ finito in Tribunale e, per il momento resterà lì, un confronto tra il governatore altoatesino Arno Kompatscher e la Süd-Tiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz. Il presidente della Provincia di Bolzano aveva querelato nel 2022 il partito guidato ora da Sven Knoll per alcune affermazioni su presunte irregolarità nella raccolta di fondi di partito. In occasione dell’apertura del processo, oggi a Bolzano, Knoll ha proposto a Kompatscher di ritirare la querela e di sottoporsi a un confronto pubblico, “dando così la possibilità ai cittadini di decidere a chi credere”. Proposta respinta immediatamente dal governatore: “Knoll ha diffuso affermazioni comprovatamente false. Mi ha definito ‘corrotto’, cioè criminale, la dialettica politica qui non c’entra nulla”, così Kompatscher all’ANSA, ribadendo che “è il minimo” che Knoll chieda scusa. “Per ripristinare la reputazione del mio incarico il Tribunale dovrà stabilire che Knoll ha commesso un reato con le sue false dichiarazioni”, prosegue. “Per il dibattito pubblico ci saranno numerose occasioni in Consiglio provinciale”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA