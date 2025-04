Finiti in una voragine nel Vicentino, il corpo è del 65enne

agenzia

Recuperata anche l'auto inghiottita dalla voragine

VICENZA, 18 APR – Il corpo recuperato nel bacino di laminazione di Trissino (Vicenza) è quello di Leone Francesco Nardon 65 anni padre di Francesco 34 anni, ancora disperso nella acque del torrente Agno. Il corpo dell’uomo è stato trascinato a valle dalla corrente dopo che la loro auto è caduta in una voragine su un ponte. Dalle prime informazioni sembra che padre e figlio si stessero recando nel comune di Valdagno (Vicenza) per portare il proprio aiuto come volontari ai soccorsi dopo aver avuto la notizia dei molti allagamenti di cantine e piani bassi registrati nella notte. I vigili del fuoco intanto hanno recuperato anche l’auto, una Fiat Ulisse.

