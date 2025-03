Fino a mercoledì alternanza di sole e improvvisi nubifragi

Previsioni

Ilmeteo.it, il tempo avrà le caratteristiche della primavera

Il tempo avrà le caratteristiche tipiche della primavera, con giornate tiepide, sole, alcuni temporali e improvvisi nubifragi. Ameno fino a mercoledì 26. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Fino ad allora – afferma – l’atmosfera sarà spiccatamente instabile, con occasioni di scrosci di pioggia alternati a schiarite soleggiate o pause asciutte. Martedì, piogge più consistenti interesseranno il nordest, mentre altrove prevarranno le schiarite”. Da mercoledì, invece, si formerà un ciclone che si sposterà velocemente dalle regioni centrali verso il sud. Vivaci correnti settentrionali soffieranno via via più forte sulle regioni centro-meridionali, mentre nel frattempo la pressione inizierà ad aumentare al nord.