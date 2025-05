Finto carabiniere scappa e per strada urta un carabiniere vero

agenzia

Aveva appena truffato un anziano in casa a Milano, arrestato

MILANO, 05 MAG – Un truffatore che aveva appena messo a segno un colpo a casa di un anziano in centro a Milano fingendosi carabiniere scappando è finito proprio in bocca ai Carabinieri veri ed è stato arrestato. L’uomo, un 22enne campano, aveva appena truffato un 84enne in un appartamento in foro Bonaparte convincendolo a radunare tutti gli ori e a consegnarli. Messi i gioielli in un borsello è fuggito in strada ma nella fretta di allontanarsi è finito contro due militari che passavano, spintonandoli per passare, ed è stato preso poco dopo e arrestato. Nel borsello c’erano ori per 12mila euro.

