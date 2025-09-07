Fiocco rosa per Emiliano, è nata la sua quarta figlia

agenzia

Dal 2021 il governatore pugliese è anche nonno

BARI, 07 SET – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato nuovamente papà: è nata oggi la figlia nata dalla relazione con la sua nuova compagna, Valeria Gentile, artista e fotografa monopolitana. Il governatore pugliese, che compirà 66 anni a luglio, ha già avuto tre figli dalla sua ex moglie, Giovanni, Francesca e Pietro. E dal 2021 è nonno di Enea, figlio del suo primogenito.

