Fiore, arresti Forza Nuova contro passeggiata sicurezza

'Nessun referto medico conferma aggressione. Azione repressiva'

CATANZARO, 10 SET – “Tre militanti di Forza Nuova, Carmelo La Face, Giuseppe Sestito e Giuseppe Mumoli, sono stati arrestati questa mattina su disposizione della Procura in merito ad una falsa aggressione ai danni di un cittadino marocchino, avvenuta addirittura 6 mesi fa. Ma il vero motivo di questa azione repressiva ‘a distanza’ è un altro: appena cinque giorni fa Forza Nuova aveva guidato con grande successo una passeggiata per la sicurezza, riscuotendo un forte consenso nella popolazione locale tanto che proprio stasera era stata annunciata una nuova mobilitazione in città; il sistema ha scelto di colpire preventivamente, nell’ennesimo e inconcludente tentativo di allontanare il Popolo da Forza Nuova”. Lo afferma in una nota Roberto Fiore, dell’Ufficio politico di Forza Nuova. “Il ‘caso marocchino’ di 6 mesi fa – prosegue – tirato fuori dal cilindro, parla di un uomo in evidente stato di ubriachezza che, alla vista di giovani militanti che affiggevano uno striscione, li ha provocati lanciando bottiglie e scagliandosi contro di loro. Alla reazione, un semplice schiaffo, l’extracomunitario è fuggito. Nessun referto medico conferma l’aggressione; esiste soltanto un rapporto dei carabinieri che descrive l’uomo come ‘eccitato e in chiaro stato di ubriachezza’”. “L’azione repressiva contro i giovani forzanovisti – conclude Fiore – dimostra ancora una volta la paura del regime verso chi non accetta la prepotenza degli extracomunitari, non abbandona le piazze e chiama il popolo a difendersi, come sta accadendo in tutta Italia ed in particolare nelle regioni del nord, ove l’immigrazione selvaggia offre i suoi frutti più marci. Stasera in piazza di nuovo Forza Nuova ed i cittadini di Catanzaro, a dimostrazione che il popolo unito non sarà mai sconfitto”.

