Fiori e lumini per ricordare le vittime del crollo della funivia

agenzia

C'è chi recita una preghiera e chi pensa a un evento pubblico

CASTELLAMMARE DI STABIA, 18 APR – Nella stazione della Circumvesuviana di piazza Unità di Italia stanno arrivavano i primi pendolari dopo la riapertura della linea ferroviaria. Alcuni cittadini stanno portando fiori e lumini per ricordare le quattro vittime della tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri. C’è chi recita una preghiera e chi già pensa di promuovere un evento pubblico. Un pensiero anche per il ferito ricoverato all’ospedale del Mare, a Napoli. Non si esclude le quattro vittime siano poi ricordate nel corso della Via Crucis diocesana che, come al solito, si snoderà lungo le strade del centro cittadino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA