‘Firenze non si vende’, scritta contro overtourism in centro

agenzia

'Yankee go home', apparsa in piazza Brunelleschi

FIRENZE, 18 DIC – Una grande scritta gialla ‘Yankee go home’, è stata affissa in piazza Brunelleschi a Firenze. A fianco una più piccola con scritto ‘Firenze non si vende’. Nei mesi scorsi, anche in riferimento al cosiddetto over tourism, una scritta analoga, insieme ad un’altra ‘Tourist go home’, erano apparse in alcune strade e su un ponte del centro storico, oltre ad adesivi affissi sempre in centro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA