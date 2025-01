Firmata intesa per partecipazione giovani a politiche ambientali

agenzia

Accordo tra ministri Abodi e Pichetto e presidente Cng Pisani

ROMA, 22 GEN – È stato siglato tra il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e il presidente del Consiglio nazionale dei giovani, Maria Cristina Pisani, un protocollo d’intesa per promuovere la partecipazione dei giovani nelle politiche per il clima e il futuro ambientale ed energetico del Paese. Prevede l’istituzione di un tavolo di consultazione per un confronto permanente in grado di determinare la piena rappresentanza delle organizzazioni giovanili impegnate sui temi dello sviluppo sostenibile. “Questo protocollo – ha affermato Pichetto – è un passo fondamentale per creare sinergie innovative, valorizzare il ruolo di tante ragazze e ragazzi offrendo loro opportunità concrete di partecipare al dibattito internazionale sui temi della sostenibilità”. Abodi ha aggiunto: “Così creiamo le condizioni per sostanziare la partecipazione dei giovani alle politiche legate ai temi ambientali”. E, inoltre, “è un ulteriore passo che consolida la sinergia già sostanziata con il collega Pichetto, anche attraverso il Servizio civile ambientale, e il presidente Pisani, con la quale c’è un rapporto di costante collaborazione per interpretare in modo positivo e propositivo le esigenze e le opportunità delle nuove generazioni”, ha concluso Abodi. Di “opportunità tangibile”, invece, ha parlato Pisani. L’iniziativa, attuata senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, prevede l’organizzazione di incontri periodici per discutere i risultati, le difficoltà e le opportunità emerse durante il percorso di collaborazione. La durata del protocollo è fissata a tre anni, con possibilità di rinnovo.

