Fissato a novembre il processo d’appello a Filippo Turetta

agenzia

Il giovane era stato condannato all'ergastolo in primo grado

VENEZIA, 23 LUG – Si aprirà il 14 novembre prossimo il processo d’appello nei confronti di Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’uccisione di Giulia Cecchettin. L’udienza si terrà nell’aula bunker di Mestre, davanti alla Corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Michele Medici. La data dell’udienza è stata notificata ieri alla Procura generale, all’avvocato Giovanni Caruso, difensore dell’imputato, e ai legali dei familiari della vittima, costituiti parte civile, che in primo grado avevano ottenuto il risarcimento dei danni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA