Fit Cisl, un capotreno aggredito ad Alassio

agenzia

Sandra Piana, basta con questi episodi vergognosi

GENOVA, 03 AGO – Ancora un’aggressione nei confronti del Capotreno dell’IC 745 nella stazione di Alassio questa mattina durante l’attività di controllo dei titoli di viaggio. La notizia è stata resa nota dalla coordinatrice Fit-Cisl Ferrovie Sandra Piana che condanna “fermamente gli atti di violenza che ormai quotidianamente avvengono verso il personale a bordo treno ma anche a terra”. “Tali episodi minano la sicurezza e la serenità di chi lavora sui nostri treni e di tutti coloro che usufruiscono del prodotto treno. Le misure messe finora in campo dall’ azienda non sono evidentemente sufficienti per garantire la sicurezza e la tutela di tutto il suo personale – conclude Piana -. Siamo vicini e auguriamo al collega una pronta guarigione al collega”.

