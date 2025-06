Flash-mob a Napoli, sagome bianche per giornalisti morti a Gaza

agenzia

Più di 200 reporter uccisi nei raid israeliani nella Striscia

NAPOLI, 24 GIU – Sagome bianche tracciate sulla pavimentazione di piazza Dante a Napoli in memoria degli oltre 200 giornalisti morti nella Striscia di Gaza durante l’offensiva militare israeliana. E’ il flash-mob inscenato dalla rete ‘Free Assange’ ad un anno dalla liberazione del giornalista australiano fondatore di WikiLeaks. “Vogliamo ricordare che sono ancora troppi i giornalisti oggi che non possono raccontare la verità. Alcuni perché incarcerati, altri perché uccisi. Ricordarli è un dovere. Pretendere verità e giustizia, una responsabilità collettiva”, spiegano gli attivisti. “Abbiamo assistito ad attacchi mirati da parte dell’esercito israeliano con bombardamenti su redazioni. Chi era sul campo per documentare quanto sta accadendo ha pagato con la vita il proprio impegno – sottolineano -. Nel mondo la libertà di stampa è ancora sotto assedio!. Abbiamo preparato piccoli cartelli con il nome e la data di morte di ciascuno di loro, per restituire un volto e una memoria collettiva a chi ha perso la vita per il diritto di informare”.

