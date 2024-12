Flash mob con letame su tappeto rosso davanti alla Scala

agenzia

'Anteprima' del corteo, 'la guerra è uno spettacolo di merda'

MILANO, 07 DIC – Letame davanti alla Scala: questa mattina c’è stata una anteprima del corteo di protesta contro la guerra e il ddl Sicurezza in programma questo pomeriggio, in concomitanza con la Prima della Forza del destino, che inaugura la stagione lirica del teatro alla presenza fra gli altri del presidente del Senato Ignazio La Russa. Alcuni manifestanti del centro sociale il Cantiere hanno inscenato un flash mob srotolando sulla strada davanti all’ingresso un tappeto rosso sul quale hanno versato sacchi di letame su cui hanno sistemati i volti della premier Giorgia Meloni, di La Russa, del premier israeliano Netanyahu, del ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli. “Il red carpet – hanno urlato al megafono accendendo anche dei fumogeni rossi – ci fa schifo. Il fascismo è uno spettacolo di merda, la guerra è uno spettacolo di merda”. “Si tagliano le spese sociali, i fondi per la scuola, per la sanità, per l’edilizia pubblica, per i servizi e tutto questo per finanziare la guerra”. I manifestanti, una ventina, noti alle forze dell’ordine saranno deferiti all’autorità giudiziaria.

