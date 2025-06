Flash mob davanti sinagoga Roma, ‘orgogliosi di essere sionisti’

agenzia

Con volantini e bandiere nel giorno del corteo pro Gaza

ROMA, 07 GIU – Un centinaio di persone si sono dati appuntamento davanti alla sinagoga di Roma, in contemporanea con il corteo per Gaza partito da San Giovanni. Hanno sventolato bandiere di Israele e distribuito volantini con alcuni slogan: ‘Orgogliosi di essere italiani e sionisti”, ‘Bring them home now’ (riferito agli ostaggi israeliani nella Striscia), ‘Free Gaza from Hamas’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA