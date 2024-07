Flashmob al Mittelfest per cessate il fuoco a Gaza e Ucraina

agenzia

Manifestazione silenziosa con striscioni per chiedere la pace

UDINE, 21 LUG – Un gruppo formato da una ventina di persone ha manifestato in forma silenziosa, con cartelli e bandiere della pace, ieri sera nell’area antistante la chiesa di San Francesco a Cividale del Friuli (Udine), sede della cerimonia inaugurale del Mittelfest 2024, per chiedere un immediato “Cessate il fuoco” nella striscia di Gaza e in Ucraina. La manifestazione è stata organizzata dalla sezione di Cividale dell’Anpi, Associazione nazionale partigiani d’Italia, e vi hanno aderito le Donne in Nero di Udine, l’associazione musicale Sergio Gaggia, la Somsi, Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Cividale, e l’associazione Ospiti in arrivo. “Non abbiamo puntato sui numeri dei partecipanti, ma sul significato della nostra testimonianza e del nostro impegno per la pace – ha spiegato il presidente dell’Anpi di Cividale Luciano Marcolini Provenza – e abbiamo scelto una manifestazione silenziosa e rispettosa anche dell’inaugurazione del Mittelfest, festival di cui condividiamo peraltro l’apertura alla cultura di tutti i Paesi del mondo”. I manifestanti hanno distribuito ai passanti volantini che spiegavano le ragioni del flashmob. “I Paesi dell’Unione europea hanno accettato di aumentare le spese militari a scapito di quelle per il welfare e per la transizione ecologica – vi si legge – rinunciando a un ruolo attivo di mediazione diplomatica per la pace”. E, ancora, “la nostra Costituzione antifascista ripudia la guerra ed equilibra i poteri, ma il Paese viene allineato alla posizione bellicista e si propongono riforme che verticalizzano il potere”. Per “spezzare la spirale guerra-potere – hanno evidenziato i manifestanti – chiediamo con forza e ovunque il cessate il fuoco e il ritorno alla diplomazia, come programma di pace e per le nuove generazioni, in Europa e nel mondo intero”. Il flashmob, hanno annunciato gli organizzatori, si ripeterà sabato prossimo davanti al liceo Paolo Diacono di Cividale.

