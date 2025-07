Flávio Bolsonaro a Meloni e Salvini: ‘Sostenete Carla Zambelli’

agenzia

Senatore brasiliano: deputata condannata è perseguitata politica

BRASILIA, 24 LUG – Il senatore Flávio Bolsonaro, soprannominato ’01’ per essere il primogenito dell’ex presidente Jair Bolsonaro (Eduardo, da marzo negli Usa, è ’03’ e Carlos ’02’), ha chiesto in un’intervista al sito all news brasiliano Metrópoles che il governo italiano sostenga la deputata Carla Zambelli, fuggita dal Brasile dopo essere stata condannata dalla Corte suprema verdeoro a 10 anni di prigione per avere hackerato il sistema del Consiglio brasiliano di Giustizia. Per Flávio Bolsonaro, Zambelli è una “perseguitata politica. Non so se Carla ci sta ascoltando – ha detto -, ma se si trova davvero in Italia voglio chiedere pubblicamente alle autorità italiane di aprire le porte del governo a questa perseguitata politica, perché è andata lì sapendo che non avrebbe affrontato un processo giusto e imparziale: è già stata pre-condannata”. “Nella sua testa, sta andando verso il mattatoio. Ed è stata una sua decisione anticipare questo e cercare rifugio, cercare asilo politico in un Paese di cui ha anche nazionalità, dato che è cittadina italiana. Quindi, voglio chiedere alla prima ministra Giorgia Meloni e al vice primo ministro Matteo Salvini di sostenere non solo Carla, ma anche qualsiasi altro perseguitato politico del Brasile che si trovi in Italia”, ha detto Bolsonaro. “Parlo anche come cittadino italiano – ha aggiunto – perché anch’io lo sono: la mia famiglia, Bolsonaro, è di origine italiana”. Secondo Flávio Bolsonaro, la Zambelli non ha mantenuto contatti con gli alleati in Brasile da quando è fuggita in Italia. “Nessuno ha parlato con lei. Le dico di resistere, perché, in qualche momento, riusciremo a ripristinare la normalità qui in Brasile. Arriverà un momento in cui non solo Carla Zambelli, ma anche Eduardo Bolsonaro, il presidente Bolsonaro, i giornalisti e persino gli imprenditori che hanno portato via tutto il loro patrimonio dal Brasile per paura di ciò che Alexandre de Moraes potrebbe fare potranno tutti tornare con sicurezza giuridica e normalità nel Paese”, ha concluso il senatore.

