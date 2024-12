Flavio Briatore vende il Twiga a Leonardo Del Vecchio: affare da 50 milioni

la svolta

Il Twiga, lo storico marchio storico del gruppo Majestas di Flavio Briatore, passa a Leonardo Maria del Vecchio. Lmdv Capital, tramite la Triple Sea Food, ha firmato un accordo per l’acquisizione del brand e di 4 location. Nasce così una realtà italiana leader nell’hospitality di lusso con 50 milioni di fatturato e 600 persone.L’acquisizione si inserisce in un piano strategico più ampio di Lmdv Capital, che mira a integrare il brand Twiga nel proprio ecosistema, rafforzando il gruppo di ristorazione Triple Sea Food, che ha già conquistato una posizione di rilievo in Italia. Il closing dell’operazione, subordinato al positivo completamento delle condizioni previste nel contratto, è prevista per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso “made in Italy della ristorazione di lusso con proiezione internazionale», spiega una nota.Da due anni «investiamo in questo settore, e l’acquisizione rappresenta un altro passo importante», afferma Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital. «Siamo orgogliosi – prosegue – di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo».Triple Sea Food ha dimostrato una crescita esponenziale in soli 24 mesi, arrivando a gestire cinque location e tre brand, grazie a una forza lavoro complessiva di 250 dipendenti. Flavio Briatore si è detto lieto di «affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food. Sono sicuro che saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale».L’acquisizione punta a rafforzare l’identità del brand Twiga e innovare l’offerta ristorativa delle sue location esclusive grazie all’integrazione con l’offerta di Triple Sea Food. Nella location di Montecarlo verrà inaugurato un ristorante Vesta. La location di Billionaire Porto Cervo diventerà Twiga e ospiterà al suo interno Casa Fiori Chiari e Vesta.L’operazione è solo l’inizio di un «percorso che ci porterà a ridefinire gli standard del settore. Siamo pronti a raccogliere la sfida, a continuare a investire con coraggio e a portare il meglio dell’Italia ovunque nel mondo», conclude Del Vecchio.

