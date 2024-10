Flc Cgil, domani sciopero comparto scuola e università

agenzia

Oltre 40 iniziative. A Roma presidio al ministero Istruzione

ROMA, 29 OTT – Domani, giovedì 31 ottobre è sciopero di scuola, università, ricerca, accademie e conservatori “per un Contratto giusto e un lavoro stabile”. Ci saranno più di 40 iniziative in tutta Italia. A Roma, l’appuntamento per la manifestazione è davanti al ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere, dalle ore 10.00 alle 13. L’iniziativa è promossa dalla Flc Cgil.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA