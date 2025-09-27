In primo piano
Flotilla, “Bene disponibilità Tajani ad incontro”. La Samud fa rotta verso Gaza
Portavoce italiana, "si trovi presto una soluzione"
“È apprezzabile la disponibilità del ministro degli esteri Tajani a proseguire nell’interlocuzione con la delegazione italiana del Global movement to Gaza”. Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. “Auspichiamo tuttavia che si possa individuare rapidamente una soluzione che tenga conto tanto della gravissima emergenza umanitaria quanto della necessità di ripristinare la legalità internazionale”.
La Sumud Flotilla intanto è pronta a partire in giornata, nelle prossime ore, mantenendo – almeno al momento la rotta verso Gaza. È quanto si apprende dai membri degli equipaggi, secondo cui le notizie fornite sulle condizioni meteo permetterebbero la navigazione. Alcuni membri degli equipaggiavrebbero deciso di non ripartire e per i naviganti sono comunque in corso interlocuzioni riguardo all'ipotesi di una mediazione, affinché si possano scongiurare tensioni con le autorità israeliane.