Flotilla, “Bene disponibilità Tajani ad incontro”. La Samud fa rotta verso Gaza

In primo piano

Portavoce italiana, "si trovi presto una soluzione"

“È apprezzabile la disponibilità del ministro degli esteri Tajani a proseguire nell’interlocuzione con la delegazione italiana del Global movement to Gaza”. Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. “Auspichiamo tuttavia che si possa individuare rapidamente una soluzione che tenga conto tanto della gravissima emergenza umanitaria quanto della necessità di ripristinare la legalità internazionale”.