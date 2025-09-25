Flotilla, ‘le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza’++

agenzia

'Siamo nel momento più critico, tante minacce, ma vinceremo'

ROMA, 25 SET – “Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti”. Così gli attivisti della Global Sumud Flotilla in una conferenza stampa. “Siamo – aggiungono – nel momento più critico, ma dobbiamo essere ottimisti: noi vinceremo perché abbiamo ragione”.

