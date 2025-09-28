Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

In primo piano

Flotilla, nel pomeriggio incontreremo Crosetto. E Tajani: «Spero ci ripensino sull’andare a Gaza»

"Siamo stati convocati". In programma anche colloqui con partiti

Di Redazione |

“Siamo stati convocati nel pomeriggio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto”. Lo riferiscono dalla delegazione italiana del Global Movement to Gaza. Oggi sono in programma anche incontri con i leader di alcuni partiti di opposizione.

«Speriamo che le cose vadano nel verso giusto, c’è sempre tempo per ripensarci», ha detto ilvicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nell’intervento conclusivo della festa del partito a TeleseTerme, parlando della scelta di Flotilla di proseguire la navigazione verso Gaza. «Io sono sempre pronto a parlare – ha aggiunto -, anche con chi mi attacca».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: