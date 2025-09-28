Flotilla, nel pomeriggio incontreremo Crosetto. E Tajani: «Spero ci ripensino sull’andare a Gaza»

In primo piano

"Siamo stati convocati". In programma anche colloqui con partiti

“Siamo stati convocati nel pomeriggio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto”. Lo riferiscono dalla delegazione italiana del Global Movement to Gaza. Oggi sono in programma anche incontri con i leader di alcuni partiti di opposizione.

«Speriamo che le cose vadano nel verso giusto, c’è sempre tempo per ripensarci», ha detto ilvicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nell’intervento conclusivo della festa del partito a TeleseTerme, parlando della scelta di Flotilla di proseguire la navigazione verso Gaza. «Io sono sempre pronto a parlare – ha aggiunto -, anche con chi mi attacca».

