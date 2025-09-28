SOLIDARIETà
Flotilla verso Gaza, Richard Gere: «Dobbiamo supportare chi fa cose altruiste»
L'attore, noto anche per il suo attivismo, era a Brera, allo show di Giorgio Armani, e ha risposto alle domande dei cronisti
«Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto». Così l’attore Richard Gere, noto anche per il suo attivismo, ha risposto a una domanda sulla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza.
«Dobbiamo informaci, – ha detto a margine dello show di Giorgio Armani a Brera – dobbiamo dire no quando è importante dire no, dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti; o altrimenti vuol dire che ci meritiamo il mondo in cui viviamo».