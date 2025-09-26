Flotilla, vogliamo rompere il blocco navale di Israele

agenzia

'E creare corridoio umanitario stabile. Questa nostra missione'

ROMA, 26 SET – “E’ vero che stiamo portando degli aiuti umanitari a Gaza ma non è l’obiettivo principale della nostra missione. Il nostro è un atto politico, noi vogliamo creare un corridoio umanitario stabile, rompere il blocco navale degli israeliani e vogliamo che questo genocidio cessi il prima possibile”. Lo ha detto Simona Moscarelli del Global Sumud Flotilla incontrando i delegati della Cgil a Roma. “Non sono stati giorni facili. Molte persone dell’equipaggio si sono spaventate per quello che è successo. Non sono stati giorni sereni per i membri dell’equipaggio ma la missione continua” ha aggiunto applaudita dai presenti.

