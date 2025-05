Focus, Generazione X su social ama community e cresce su TikTok

agenzia

Sono utenti di età compresa tra i 45 e i 60 anni

MILANO, 13 MAG – Fedeli a Facebook e YouTube, alle informazioni affidabili, all’intrattenimento e alle community, gli utenti social della Gen X, ovvero di età compresa tra i 45 e i 60 anni, sono il segmento in più rapida crescita su TikTok. I pochi creator di questa generazione, 2% su TikTok e 5% su Instagram, si caratterizzano invece per l’autenticità dei contenuti e sono seguiti prevalentemente dalle fasce più giovani: quasi 7 under 30 su 10 dichiarano di seguire e apprezzare gli influencer senior. La fotografia della Gen X sui social arriva da un focus della tech company Kolsquare, che ha raccolto e incrociato i dati relativi alle abitudini online nel 2025 per scoprire come interagiscono online le generazioni anagraficamente più distanti. Nati tra il 1965 e il 1980, sono tra i primi ad aver assaporato la novità di Facebook e YouTube e, nel 2025, sono -viene rilevato nello studio – ancora molto attivi sui social. Gli adulti di età compresa tra i 45 e i 60 anni costruiscono comunità online alla ricerca di esperienze autentiche piuttosto che basandosi sui trend e si confermano utenti appassionati: il 37,2% delle donne e il 34,3% degli uomini utilizzano i social per seguire con frequenza creator esperti in grado di fornire contenuti informativi e divertenti. In controtendenza rispetto all’immaginario collettivo, la Gen X è oggi il segmento di utenti in più rapida crescita su TikTok: nel 2024 ha rappresentato il 15,2% degli utenti totali della piattaforma, una percentuale maggiore rispetto a quella di Instagram, dove sono il 14,2%. Il social che però amano di più è Youtube, dove rappresentano il 23,9% dell’utenza, seguito da Facebook (17,9%). I tre motivi principali per cui utilizzano i social media sono – secondo quanto affermato nella rilevazione -: connettersi con amici e familiari, leggere notizie e riempire il tempo libero, esattamente l’opposto delle fasce più giovani. Amano soprattutto seguire programmi o canali televisivi e profili di ristoranti e cibo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA