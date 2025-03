Foibe: a Vercelli bruciate corone d’alloro sotto una targa

agenzia

Atto vandalico davanti al municipio, indagano i vigili urbani

VERCELLI, 25 MAR – Atto vandalico sotto l’atrio del municipio di Vercelli, dove nella notte qualcuno ha dato fuoco alle corone d’alloro poste sotto la targa dedicata alla tragedia delle Foibe e all’esodo degli italiani giuliano-dalmati. I resti delle due corone, completamente carbonizzate, sono finiti a terra e sono stati ripuliti questa mattina dagli operai del Comune. Al vaglio dei vigili urbani, le riprese delle telecamere poste sotto ai portici di piazza Municipio, che potrebbero aver ripreso gli autori del gesto. “Un gesto ignobile da condannare senza se e senza ma”, afferma il commissario provinciale di FdI Davide Gilardino. “Bruciare le corone in ricordo delle vittime delle foibe significa calpestare la memoria non solo della storia, ma soprattutto della vita. Quel periodo è stato uno dei più bui del nostro tempo e il vandalismo attuato denota inumanità. So che grazie alle telecamere il colpevole è stato visto e confido nell’identificazione. Il rammarico più grande rimane quello di non riuscire a fare mai abbastanza affinché gli errori del passato non si ripetano”, conclude Gilardino.

