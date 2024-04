Folla per Barbero il 25 aprile a Roma,Gualtieri suona Bella Ciao

agenzia

Troppa gente per il prof, casse all'esterno. Sindaco con l'Anpi

ROMA, 25 APR – Un grande successo di pubblico, tanto da costringere gli organizzatori a mettere delle casse e un videowall all’esterno per consentire a chi non era riuscito a entrare di seguire l’evento: tutto esaurito ad Arco di Travertino dove era in programma questo pomeriggio una lezione di Alessandro Barbero, il popolarissimo storico e divulgatore. La lezione del professore, dal titolo ‘Via Rasella, un’azione di guerra partigiana’, faceva parte del programma della Festa della Resistenza, la tre giorni organizzata da Roma Capitale iniziata il 23 aprile. Gli 800 posti della ‘piazza coperta’ di Arco di Travertino si sono esauriti subito, ma la fila che circondava l’edificio, secondo gli organizzatori, contava circa altre 3.000 persone. Da qui la necessità di portare la ‘voce’ di Barbero anche fuori. Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ascoltato parte della lezione di Barbero. Dopo l’intervento del professore, il sindaco è salito sul palco per ringraziarlo e ha pronunciato un suo intervento. Sul palco sono saliti anche i partigiani Mario Di Maio, Luciana Romoli, Angelo Nazio e la presidente dell’Anpi di Roma Marina Pierlorenzi. Tra gli applausi, il sindaco Gualtieri ha poi preso una chitarra e ha suonato ‘Bella Ciao’.

