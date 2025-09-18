Sfoglia il giornale

Fonti, ‘aumentata scorta a vicepremier, inalterata a Meloni’

Riunione in prefettura a Roma

Di Redazione |

ROMA, 18 SET – A quanto si apprende da fonti qualificate in una riunione in prefettura oggi a Roma è stato deciso di sensibilizzare l’attuazione o aumentare il livello dei servizi di tutela di alcune personalità istituzionali e politiche. In particolare è stato deciso di innalzare il livello di protezione dei vicepremier Salvini e Tajani ma non è stata aumentata la tutela della premier Meloni.

