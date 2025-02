Fonti ministero, per Bernini rimane target 60mila alloggi

agenzia

23mila posti finanziabili, in pochi mesi fatto quanto in 10 anni

ROMA, 21 FEB – La ministra dell’Università Anna Maria Bernini tira dritto: il suo intento – da quanto ANSA apprende da fonti ministeriali – è mantenere intatto il target finale dei 60.000 alloggi, non è disposta a rinunciare all’obiettivo. Al momento il bando conta circa 23mila posti finanziabili, un risultato “molto soddisfacente” per il ministero, alla luce del confronto con il dato storico del Paese che ha realizzato 40mila posti letto negli ultimi 20 anni. Il bando quindi – fa notare il dicastero – ha finanziato in pochi mesi quanto realizzato in 10 anni. Con il bando Pnrr si stanno finanziando posti letto con una velocità 5 volte superiore rispetto a quanto prodotto dalle procedure tradizionali, cioè la legge 338/2000, con un costo medio del singolo posto alloggio di 20.000 euro a fronte degli 80mila della 338/2000. Per il resto c’è totale fiducia nel ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr per la gestione del target, un obiettivo determinante per il Paese.

