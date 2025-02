agenzia

Sul caso Almasri. Anche il capo di Gabinetto non informato

ROMA, 12 FEB – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il capo di gabinetto del ministero non sono a conoscenza di alcun ordine di esibizione documentale da parte del Tribunale dei ministri in merito alle indagini sul caso Almasri. È quanto si apprende da fonti di via Arenula.

