Forestali sequestrano cani in allevamento abusivo nel Parmense

agenzia

Dodici esemplari affidati ad associazioni animaliste

PARMA, 21 LUG – Dodici esemplari di cani appartenenti alle razze Cirneco dell’Etna e Schnauzer di taglia media sono stati sequestrati dai carabinieri Forestali in un allevamento abusivo in Val Ceno, in provincia di Parma. I locali destinati al ricovero degli animali si presentavano sporchi, realizzati con materiali non idonei e scarsamente illuminati, modalità e ambienti tali da non garantirne il benessere psico-fisico: questo quanto emerso da un controllo dei condotto dai militari insieme ai medici veterinari dell’Azienda Usl di Parma e con il supporto delle Guardie Ecozoofile Oipa. Il titolare dell’allevamento è indagato per abbandono di animali, sotto il profilo della detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. Nelle settimane successive i cani sono stati affidati alle cure gestite dai volontari della Sezione Oipa di Parma e della Sezione Enpa di Borgo Val di Taro. Le associazioni animaliste hanno provveduto a sostenere le spese sanitarie e quelle necessarie al mantenimento. Tutti gli esemplari sono stati inseriti all’interno di percorsi di recupero psico-fisico, portati avanti da specialisti del settore. I Carabinieri Forestali, sotto il coordinamento della Procura di Parma, hanno portato a termine la procedura finalizza alla cessione definita degli animali alle realtà che li avevano ricevuti in custodia. Da pochi giorni le associazioni animaliste hanno acquisito la proprietà a titolo definitivo dei cani sequestrati.

