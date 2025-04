Fornaia di Ascoli, ‘non ho paura, vengo da famiglia partigiani’

agenzia

'Antifascisti fermati per un nonnulla, fascisti la fanno franca'

ASCOLI PICENO, 27 APR – “Non sono preoccupata per gli striscioni vigliaccamente appesi di notte come è nello stile dei fascisti ma sono preoccupata per il clima che si sta diffondendo oggi: gli antifascisti fermati per un nonnulla, i fascisti con il braccio tesa la franno franca. Non ho paura perchè sono cresciuta con i racconti di nonno e zio erano due partigiani che hanno combattuto contro i fascisti veri”, A dirlo su La 7 in collegamento con la trasmissione condotta da Massimo Gramellini è stata Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”. “Noi, da quando abbiamo aperto, abbiamo sempre festeggiato il 25 aprile con striscioni che fanno riferimento alla resistenza e all’antifascismo. Nel 2020, poichè c’erano limitazioni alla circolazione per il Covid, eravamo stati fermati dalla polzia municipale ma i toni non erano assolutamente quelli dell’altro giorno. Ho ripreso la seconda visita ricevuta dalle forze dell’ordine: era in un tono non neutro, sono arrivati tre agenti e mi hanno chiesto se rivendico la paternità dello striscione ma io non infrangevo nessuna regola”, ha proseguito Lorenza Roiati. Tra gli spunti suggeriti da tutta Italia per le prossime iniziative, anche “consigli per fare bellissime magliette e shopper”, ha rivelato infine Lorenza.

