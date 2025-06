Forse depistato dal navigatore, in bici nel burrone

agenzia

L'incidente in provincia di Avellino, grave un giovane

AVELLINO, 11 GIU – E’ in gravi condizioni un 28enne macedone finito alla guida della sua bici in un dirupo mentre percorreva un ripidissimo tratto in discesa in località Centovie, nel territorio del comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Il giovane ha subito un trauma cranico e diverse fratture. E’ stato soccorso, privo di sensi, da un’ambulanza del 118 che date le condizioni del ferito, ha allertato l’eliambulanza che ha provveduto al suo trasferimento all’ospedale “Moscati” di Avellino. Il giovane era insieme ad una comitiva di connazionali appassionati di bici, la “Falanga Struga Macedone”, partiti dalla Puglia e diretti a Napoli. Non si esclude che siano stati stati portati fuori strada dalle indicazioni del navigatore satellitare.

