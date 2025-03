Forse morto per asfissia il detenuto che ha incendiato la cella

agenzia

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo

PERUGIA, 12 MAR – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del detenuto che incendiato i vari oggetti presenti nella sua cella del carcere di Perugia. Anche se l’ipotesi ritenuta al momento più probabile è che il decesso sia legato a un’asfissia. La Procura del capoluogo umbro ha intanto aperto un fascicolo per eseguire gli accertamenti e per approfondire quanto successo. Il detenuto, uno straniero, era da solo in cella. Dove sembra fosse appena tornato dall’infermeria. A quel punto – in base alla ricostruzione al vaglio degli inquirenti – si è chiuso nel locale e ha appiccato le fiamme.

