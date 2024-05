Forte perturbazione con temporali e nubifragi sul centronord

agenzia

Brutto tempo da oggi, ma domani sarà la giornata clou

ROMA, 20 MAG – Una intensa ondata di maltempo colpirà il centro nord già dalle prossime ore, portando forti temporali e nubifragi. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it . “Il tempo – afferma – peggiorerà via via più diffusamente e intensamente dalla Sardegna verso Toscana, Umbria, Lazio, quindi Nordovest e infine Nordest. Ma sarà martedì 21 la giornata clou. Piogge molto abbondanti e locali temporali con grandine, si abbatteranno su Liguria, alta Toscana, Lombardia, Veneto e infine Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni intense potrebbero causare allagamenti improvvisi e nuove esondazioni”. Da mercoledì 22 l’alta pressione tornerà ad avanzare verso il centrosud dove il tempo tornerà a essere soleggiato. Sulle regioni settentrionali, invece, continuerà a imperversare il flusso instabile proveniente dall’oceano Atlantico e, dopo mattinate relativamente soleggiate, nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali con grandine. Sotto il profilo termico si registrerà un temporaneo aumento dei valori sia massimi sia minimi dovuto ai venti meridionali. Nel dettaglio: – Lunedì 20. Al nord: entro sera piogge diffuse. Al centro: maltempo dalla Sardegna verso le altre regioni. Al sud: bel tempo caldo. – Martedì 21. Al nord: intenso maltempo, soprattutto al mattino. Al centro: maltempo su Toscana, Umbria e Lazio, specie al mattino. Al sud: qualche pioggia solo in Campania, sole altrove. – Mercoledì 22. Al nord: tempo spiccatamente instabile. Al centro: qualche temporale sui rilievi. Al sud: bel tempo. – Tendenza: sempre instabile al Nord, soleggiato altrove.

