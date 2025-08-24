Maltempo
Forte temporale devasta la Romagna, il gestore del “Papeete”: «Dove sono quelli che rompono per il caro-lettini?»
Strade allagate, alberi abbattuti e circolazione sospesa sulla linea Rimini-Ravenna
Allagamenti, alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari a causa di una violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all’alba la Romagna. “Il temporale delle 4.30, con forte vento e precipitazioni intense, ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di alcuni alberi a Milano Marittima – si legge su un post del sindaco di Cervia Mattia Missiroli -. È attivo il monitoraggio del territorio. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti”.
Sulla linea Rimini-Ravenna la circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 6 tra Rimini e Igea Marina per i danni causati dal maltempo. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.
«E' stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ha ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo. Abbiamo tutti gli uomini in campo, oggi siamo aperti, stiamo lavorando». Il gestore del Papeete Beach di Milano Marittima, Massimo Casanova, racconta così all'ANSA gli effetti della tempesta che nella notte ha colpito la costa romagnola. «Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles», dice con una battuta Casanova.