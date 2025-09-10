Forte vento, cadono lastre dal Ponte Belvedere dell’Aquila

agenzia

Operai e forze ordine in azione per messa in sicurezza cantiere

L’AQUILA, 10 SET – Il forte vento che sta caratterizzando l’ondata di maltempo sull’Aquila ha causato la caduta di alcune lastre ‘predalles’ dal Ponte Belvedere, struttura ancora in costruzioni a 16 anni dal terremoto. Al momento non si registrano danni a persone o cose ma sono comunque scattate urgenti misure di sicurezza. Sul cantiere, alle porte del centro storico, oltre agli operai ci sono vigili del fuoco, vigili urbani, polizia e carabinieri. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. I predalles sono lastre piane in calcestruzzo tralicciate prefabbricate, ad armatura lenta, che vengono utilizzate per la realizzazione di solai in calcestruzzo a lastra: si tratta di componenti per la realizzazione dell’infrastruttura.

