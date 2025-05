Forteto, morto Rodolfo Fiesoli, era in detenzione in rsa

agenzia

Fondatore Comunità scontava a domiciliari pena 14 anni 10 mesi

FIRENZE, 13 MAG – Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità Il Forteto al centro di una controversa vicenda giudiziaria, è morto all’età di 84 anni nella rsa di Padova dove si trovava in detenzione domiciliare. Fiesoli era stato condannato in via definitiva a 14 anni 10 mesi per maltrattamenti e abusi sessuali su minori. Sulla vicenda del Forteto è attiva una Commissione parlamentare d’inchiesta.

