agenzia

Richiesta di raggiungere Trento dove vive donna che ha 96 anni

ROMA, 19 MAG – Appena arrivato al carcere di Verona Chico Forti ha inoltrato agli uffici competenti la richiesta per avere un permesso urgente per raggiungere Trento e vedere la madre. La donna, Maria Lonar Forti, ha 96 anni e non vede il figlio dal 2008.

