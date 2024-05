Forti piogge a Milano, esonda il Lambro: allagamenti, traffico e polemiche sulla manutenzione

MALTEMPO

A Milano, dove da ieri sera la pioggia è costante, il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, una esondazione controllata e monitorata. I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi nell’area Milanese, dove si sono verificati allagamenti e dove, per questo, alcune linee di bus e tram sono state deviate. Venti gli interventi dei vigili del fuoco in coda. Intenso il traffico in tutta la città.

n via Rilke, nella zona di Milano accanto al fiume Lambro, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare una donna disabile che doveva essere visitata da un medico ma non poteva uscire di casa a causa del livello dell’acqua, arrivato a un metro e mezzo in quel punto.

La signora è stata recuperata con il gommone e accompagnata all’ambulanza, che l’ha portata in ospedale per la visita.

La Protezione civile

Le piogge che stanno imperversando sulla città e su gran parte del territorio ormai da diverse ore hanno reso necessario anche l’intervento della Protezione Civile. La Sala Operativa del CCV-MI ha seguito la situazione tutta notte, in costante contatto con la Città metropolitana di Milano, attivandosi fin dalle prime ore del mattino per inviare in supporto al Comune di Milano gli ETS del territorio. Si registrano numerosi allagamenti, a seguito della pioggia incessante. Un grosso intervento è stato necessario nel quartiere Ponte Lambro con il coinvolgimento di più gruppi: Trezzo sull’Adda, Casarile, Cornaredo, Cesano Boscone e Procivicos: cinque squadre e circa 19 volontari impegnati su diverse vie della zona. Anche nell’area metropolitana i singoli Gruppi comunali sono stati chiamati ad intervenire; al momento sono operativi Locate di Triulzi, Opera, Lacchiarella, Pieve, Canegrate, Mediglia, Peschiera, San Donato Milanese, Pantigliate, Cinisello, Paullo e Tribiano, Melegnano e San Zenone. In tutto sono impegnati una cinquantina di volontari.

La politica

Il maltempo a Milano, con l’esondazione del fiume Lambro a causa delle forti piogge, scatena le polemiche politiche contro il Comune e ad attaccare non è solo l’opposizione.

«Questa non curanza della nostra città sta raggiungendo i limiti – ha commentato il capogruppo di Forza Italia in Comune Luca Bernardo – Già da candidato sindaco per il centrodestra denunciavo questa trascuratezza a partire dalla pulizia dei tombini. A fronte di queste piogge una città del livello di Milano si paralizza per allagamenti».

Anche l’esponente dei Verdi e consigliere comunale di maggioranza, Carlo Monguzzi attacca il Comune sulla manutenzione. «La causa degli allagamenti si chiama cemento e non cambiamenti climatici – spiega -. Le cause di questi allagamenti nella nostra città sono asfalto e cemento dappertutto cattiva manutenzione dei tombini e delle vie di scarico. Non c’entrano nulla i cambiamenti climatici. La responsabilità è nostra».