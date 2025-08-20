Forti piogge a Milano, evacuata comunità e parchi chiusi

agenzia

Paratie mobili in via Vittorini, sotto osservazione il Lambro

MILANO, 20 AGO – Sono cadute forti piogge dalle 2 su Milano, dove a causa del maltempo previsto oggi sono chiusi i parchi pubblici. In due ore sono caduti quasi 50 millimetri. Sotto osservazione il fiume Seveso, dove la vasca di laminazione è pronta in caso di necessità ad essere attivata, e ancora di più il Lambro che ha superato i 2.40 in via Feltre, dove in due ore è salito di 1,70 metri. Per questo è stata disposta l’evacuazione della comunità Ceas (Centro ambrosiano di solidarietà). Lo ha fatto sapere sui social l’assessore alla Protezione civile del Comune Marco Granelli, aggiungendo che via Vittorini, nel quartiere di Ponte Lambro, è stata chiusa e sono già state attivate le paratie mobili. L’invito del Comune è a fare attenzione nei sottopassi e nelle zone a rischio esondazione, evitare aree alberate e non fermarsi vicino a dehors e impalcature.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA