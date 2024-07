Forti temporali in arrivo, allerta gialla in Valle d’Aosta

agenzia

Criticità idrogeologica per versanti e torrenti

AOSTA, 20 LUG – Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta idrogeologica ‘gialla’ per versanti e torrenti legata ai temporali forti e diffusi attesi nella giornata di domani, domenica 21 luglio, su tutto il territorio valdostano. Saranno possibili frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari. “Un fronte perturbato – si legge – transiterà sulla nostra regione apportando precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco, specie nelle ore centrali della giornata. I fenomeni e la nuvolosità dovrebbero attenuarsi per poi cessare, nel corso del pomeriggio”. Sono annunciate precipitazioni moderate (10-30 millimetri di acqua in 12 ore) localmente forti (30-60 millimetri). “L’inizio dei fenomeni – prevede il bollettino – è indicato nella mattinata, con fase più intensa nelle ore centrali. Le precipitazioni a carattere temporalesco possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”. Le temperature sono previste in calo, con lo zero termico che passerà dai 4.400 metri di oggi ai 3.700/4.200 di domani.

