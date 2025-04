Foti e Abodi al forum ANSA, ‘nave Vespucci è motivo di orgoglio’

agenzia

I ministri a Taranto: 'E' espressione vera dell'italianità'

TARANTO, 17 APR – “Ho avuto l’onore, il privilegio e il piacere di salire a bordo già a Genova e al di là dell’effetto di salire su un’eccellenza assoluta non avevo consapevolezza di quello che sarebbe successo nei mesi successivi perché il viaggio che la Vespucci ha fatto non soltanto come traiettorie ma anche come testimonianza, aver saputo associare il contenitore nobile a contenuti altrettanto nobili, cioè l’italianità in tutte le sue espressioni, credo che rappresenti per noi motivo di orgoglio e di responsabilità”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi partecipando con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr, Tommaso Foti, al talk organizzato dall’agenzia ANSA al Villaggio IN Italia di Taranto, settima tappa del tour Mediterraneo Vespucci. “Il primo elemento di riconoscimento – ha osservato Abodi – va al ministro Crosetto e anche agli altri ministri che hanno creato la squadra delle istituzioni. Dopo essere stati apprezzati, aver dimostrato consolidando l’immagine del Vespucci quanta qualità italiana siamo in grado di portare in giro per il mondo, adesso pensiamo a come rendere proficuo quello che è stato fatto. Risultato che si raggiunge anche attraverso l’organizzazione di grandi avvenimenti o lo sviluppo di grandi progetti. Io i Giochi del Mediterraneo (in programma nel 2026 proprio a Taranto, ndr) e il Vespucci li associo, ad esempio”. Il ministro Foti ha ricordato che “il Vespucci ha 94 anni e non sembra. Lì c’è tutto l’ingegno, la capacità, direi il miracolo italiano. Ecco perchè è un simbolo, un simbolo che è passato attraverso una guerra mondiale, è passato attraverso una storia. In 94 anni cambia il mondo. E lì è rimasto tutto come prima, bello come prima, funzionale come prima, affascinante come prima, con persone che, con grande capacità, oggi salgono su quella nave con lo stesso spirito di coloro i quali ci sono saliti la prima volta. E’ l’Italia bellezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA