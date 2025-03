Foti, Salvini su Macron? Meglio usare vocabolario istituzionale

agenzia

'Ma mesi fa un ministro francese insultò Meloni'

ROMA, 09 MAR – “Ritengo che quando si parla soprattutto di persone che ricoprono cariche in altri ambiti e Paesi la cosa migliore sia usare un vocabolario politico istituzionale, però devo ricordare che non ho mai visto tanta attenzione quando per esempio il ministro degli esteri francese Darmanin insultò Giorgia Meloni o quando il presidente Macron definì i populisti la lebbra dell’Europa. Comprendo l’interesse mediatico per cercare di dare qualche scossone alla maggioranza, ma non penso che l’apertura della questione sia stata solo da parte di Salvini, mesi orsono era stata da parte francese”. Cosi il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e Pnrr, Tommaso Foti, ai microfoni di Radio 24 ha commentato l’aggettivo “matto” rivolto nei giorni scorsi dal vicepremier Matteo Salvini al presidente francese Emmanuel Macron.

